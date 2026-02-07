グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1ステージに立つメンバーは、なかなか自身では観ることができない。本作ではまじまじと観ることができたという。佐藤は「（與那城）奨くんは（指）ハートが多い」とイジり、與那城も「自分で観てびっくりした（笑）