◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が、プロ入り後初の実戦形式となるライブBPに登板しました。この日は甲斐拓也選手、佐々木俊輔選手など5選手と対戦。高めのボールも混ざりましたが、鋭いインコースの球も投げ込むなど、ヒット性の当たりを許さない上々なピッチングを見せました。これを大勢投手、山粼伊織投手、田中瑛斗投手なども熱視線。カメラマン席から