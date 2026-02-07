アメリカ・アリゾナ州の連邦地裁は配車サービス大手「Uber」に対して、運転手に性的暴行を受けたと主張する女性に850万ドルを支払うよう命じました。【映像】Uber利用時の実際の画面アリゾナ州で、2023年にUberの運転手から性的暴行を受けたと主張する女性は、安全対策やアプリに欠陥があったとしてUberを提訴しました。連邦地裁は5日、運転手はUberの代理人だと認定し、事件の責任を負うべきだとして850万ドル＝日本円でお