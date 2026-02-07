アメリカのトランプ大統領が領有に意欲を示しているグリーンランドに、カナダとフランスが領事館を開設しました。【映像】ヌークに設置された領事館（現地の様子）カナダは6日、デンマーク領・グリーンランドの中心都市ヌークに領事館を設置しました。式典に出席したカナダのアナンド外相は「デンマーク、グリーンランドと共通の価値観に基づいて関係を構築する」と述べました。フランスも6日、ヌークにEU加盟国で初めて領事