「第５８回ＮＨＫ福祉大相撲」（７日、両国国技館）新大関安青錦（２１）＝安治川＝がＮＨＫアナウンサーとのトークコーナーに出演し、日本語上達の秘けつと確定申告への対策と明かした。昨年九州場所に続き、今年初場所を制した安青錦。新関脇、新大関での連続優勝は双葉山以来８９年ぶりの快挙。次の春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）は綱とりに挑む。安青錦は「まだのびしろはたくさんあると、自分で勝手