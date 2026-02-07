新幹線開通とともに誕生した広島の快速山陽本線の広島地区を走る快速列車は、設定と廃止を繰り返しています。今回はこの快速「シティライナー」に乗ってきました。【快適！】快速「シティライナー」の車内と車窓を見る（写真）快速列車が設定されたのは、1975（昭和50）年のこと。山陽新幹線の博多開通と入れ替わる形で山陽本線を走る特急・急行列車が多数廃止されました。この時、岡山〜広島〜下関間に快速が設定されたのです