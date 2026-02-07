マリオット・インターナショナルと楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で国内のホテルが最大10％割り引くキャンペーンを2月28日まで実施する。楽天のシルバー会員以上かつマリオット・ボンヴォイ会員を対象に、関西エリアの全ブランドと全国のラグジュアリー・プレミアムブランドのホテルを割り引く。一部のホテルは対象外。会員連携の必要がある。宿泊期間は1月13日から6月30日まで、一部施設は3月31日まで。楽天トラ