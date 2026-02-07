福島ユナイテッドは２月７日、J２・J３百年構想リーグの開幕戦でヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦している。この一戦で先発したのが、今オフに加入した58歳の三浦知良だ。プロ41年目に突入したカズは、４−３−３の３トップ中央で起用されると、少し降りて攻撃の組み立て役を担えば、自陣で身体を張った積極的な守備をみせるなど攻守に奮闘した。５年ぶりのJリーグの舞台で献身的なプレーを披露したカズは、20分に交代。シュ