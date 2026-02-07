パキスタンの首都イスラマバードのモスクで6日、爆発があり少なくとも31人が死亡しました。ロイター通信によりますと、過激派組織「イスラム国」が犯行声明を出しています。ロイター通信などによりますと、パキスタンの首都イスラマバードにあるイスラム教シーア派のモスクで爆発がありました。この爆発で少なくとも31人が死亡し、169人がケガをしたということです。モスクでは金曜日の礼拝が行われていました。ロイター通信により