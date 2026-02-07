リビーニョでは、ビッグエアのジャンプ台やハーフパイプがライトで照らされる中、スノーボード・パラレル大回転のゴール地点のコース上を選手たちが入場した。翌日に決勝を控えるスノーボード男子ビッグエアの荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら日本勢４選手も参加し、初出場の五輪の雰囲気を存分に満喫している表情を見せ、地元ファンからも「ジャポーネ！」と声援が飛んでいた。