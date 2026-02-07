自由民主党の片山さつき財務大臣が７日、大阪府内で演説を行い、約３００人の聴衆が集まった。しかしスピーカーの音量が小さく、声が通らない状態となった。約７分半の演説。「財政を悪化させずに借金のＧＤＰ比を抑えながら大きな予算と大きな減税を作ってます」とアピールしたが、内容が耳に入りづらかった。近くで電車が通り、「ガタンゴトン」の音に声がかき消されていた。