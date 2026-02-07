歌手でタレントの中川翔子（40）が7日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。昨年誕生した双子に見せたい作品を明かした。庄司智春から「双子ちゃんが成長したときに同じ漫画、アニメ見たりとかっていうのも（したい）？」と質問した。中川は「押しつけたくはないんですけど、『ドラゴンボール』と『ゲゲゲの鬼太郎』だけは渡したくて」と語った。藤本美貴は「でも読みそう」と反応した。中川は「