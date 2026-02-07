ソフトバンクの徐若熙投手（シュー・ルオシー＝２５）が宮崎春季キャンプの７日、ＷＢＣ球を使用してブルペン投球を行った。変化球を交えながら５３球。台湾代表のエースとして本大会に臨む最速１５８キロ右腕は、前回２日のブルペンではＮＰＢ球を使用したが、この日はＷＢＣ球を手に熱のこもったピッチングを披露した。「思っていたよりも感覚が違った。修正が必要」とブルペン終わりには、倉野コーチと修正点を洗い出し、すぐ