鈴木のりたけさん＝北原千恵美撮影小学生に「一番好きな本」への投票を呼びかけ、選ばれた本のランキングを子どもたちとともに発表するイベント「小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙」。第5回の結果発表が2月7日に行われ、鈴木のりたけさんの『大ピンチずかん3』（小学館）が1位に輝きました。2022年にシリーズ1作目が出版されて以来、共感を呼ぶ内容が多くの子どもたちの心を捉え、2作目、3作目合わせて累計270万部を突破す