【モデルプレス＝2026/02/07】元AKB48でタレントの西野未姫が2月6日、自身のInstagramとYouTubeを更新。第2子の性別をオムライスで発表し、反響を呼んでいる。【写真】26歳元AKB「アイデア素晴らしい」手作りオムライスで性別発表◆西野未姫、第二子の性別をオムライスで公表西野はInstagramにて「性別発表今回はオムライス牛丼でやりました」とつづり、両脇に「Girl」と「Boy」と書かれたピックを添えた赤ちゃんを形どったオムラ