◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節千葉０―２浦和（７日・フクダ電子アリーナ）アウェーで開幕戦を迎えた浦和が、１７年ぶりにＪ１昇格した千葉に２―０で勝利し、白星スタートを切った。今季はハイプレスをチームのテーマに掲げ、キャンプで準備を進めてきた浦和。前半４分、トップ下のＭＦ松尾佑介がペナルティーエリア内で千葉ＧＫ若原に倒され、ＰＫを獲得。これを松尾がゴール左に落ち着いて決め、先制した。さらに