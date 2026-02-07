２月７日の東京競馬は積雪の影響で８Ｒ以降が中止となった。雪の影響で取りやめになったのは、３Ｒ以降が中止となった２０年３月２９日の中山競馬以来。メインの１１Ｒ・早春Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２４００メートル）で有力馬のトリプルコーク（牡４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）に騎乗予定だったクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝は「（視界は）見えるけど、芝の上に氷があって馬の爪の下に氷が入