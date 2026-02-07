伊豆長岡にある｢yuu～フロランタンとカヌレの専門店～｣に、新たな定番が誕生しました。それは、イベントをきっかけに生まれたスコーンブランド｢Dear…Scone｣。たまご･バター･白砂糖不使用で、生クリームをたっぷり使ったしっとり食感が魅力。さらに今回、ラボットとの心温まるコラボレーションもスタート。お菓子だけでなく、オーナー夫妻の人柄に人が集まる｢yuu｣の“今”