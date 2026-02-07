７日正午頃、山口県宇部市沖の海底炭鉱「長生（ちょうせい）炭鉱」跡地で、「潜水していたダイバーがけいれんした」と関係者が１１９番した。県警宇部署や宇部・山陽小野田消防組合などによると、男性ダイバー１人が病院へ搬送されたが、心肺停止の状態だったという。同炭鉱では太平洋戦争中に水没事故が起き、作業員が犠牲になった。遺骨の回収を進める市民団体によると、男性は現地で遺骨などを探すための潜水調査中だったと