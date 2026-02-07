女優の相楽晴子さん（57）の特技がネット上で注目を集めています。【写真】「かっこいい」相楽晴子さんの最新ショット相楽さんは自身のインスタグラムに編み物の作品を多数公開しており、1月下旬には「孫のベビーブランケット完成」として、青色と黄色の毛糸で編んだひざ掛けを投稿。太陽や月、星のモチーフを組み合わせた作品に、ファンからは「お孫さんがうらやましい」「すっごく素敵です」「センスが最高」などの声が。