本州と九州を結ぶ新たな大動脈に寄せられた「期待の声」とは山口県下関市と福岡県北九州市を隔てる関門海峡には、現在2つの主要な道路交通網が存在しています。ひとつは1958年に開通した国道2号の関門トンネルであり、もう一つは1973年に開通した関門自動車道の関門橋です。【画像】超便利!? これが「下関北九州道路」計画ルートの全貌です（27枚）これらの道路は日本の物流や観光を支える極めて重要なインフラですが、近年