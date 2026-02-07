◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)プロ入り後初の実戦形式となるライブBPに登板した、ドラフト3位ルーキーの山城京平投手。その後すぐブルペンに入り、阿部慎之助監督がつきっきりで助言を送りました。この日はドラ1・竹丸和幸投手、ドラ2・田和廉投手とルーキー3投手がライブBPに登場。緊張感のある面持ちで登板した山城投手ですが、なかなかゾーンに投じることができません。さらに石塚裕惺選手には