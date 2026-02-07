「M-1グランプリ2025」の準優勝コンビ「ドンデコルテ」の渡辺銀次（40）が7日までにYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。大会後の意外な反響について明かした。準優勝後、ネタを披露する仕事が増えるのかと思いきや「チャーハン仕事」が多く舞い込んでいると明かした渡辺。同居人のお笑いコンビ「カゲヤマ」益田康平が、渡辺がチャーハンを作る様子をYouTubeにアップ。するとそれが「信じられないぐら