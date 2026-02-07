グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1冒頭のあいさつで河野は「きのうあったできごと」を報告。1週間ほど韓国へ行っていたそうだが「帰ってきたら、ちょっとだけ冷蔵庫が開いていたんですよ…。中身を全部捨てました。シャケとかウナギとかとバイバイし