アルテミス計画で建設を予定する月周回基地「ゲートウエー」のイメージ（NASA提供・共同）【ワシントン共同】米主導の月探査「アルテミス計画」で日本も参加する月周回基地や、新型の宇宙望遠鏡などトランプ政権が廃止・縮小を打ち出した主要な宇宙プロジェクトの復活が7日までに決まった。議会が2026会計年度の航空宇宙局（NASA）予算案審議で押し返し、トランプ大統領も署名、成立した。政権は昨年5月、アルテミス計画の宇宙