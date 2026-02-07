元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が7日、X（旧ツイッター）を更新。満員電車での迷惑行為を明かした。「満員電車に乗ってるとき、一応自力で立てる混雑レベルなのに背もたれみたいに全体重を押し付けてくる人、ほんとにかんべんして」と思いを記した。この投稿に「え……中川さん電車乗るんですか？？」「わざとですよ。中川さんだと知ってての確信犯です」「痴漢の一種」「それ痴漢じゃないですか？」「ソイツわざとだろ！」「