ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛（２５）が７日、都内で行われた「牧野真莉愛写真集『ＢｌｏｏｍｉｎｇＭＡＲＩＡ２５』」発売記念イベント取材会に出席した。同書は今月２日、牧野の２５歳の誕生日に発売された。オーストラリア・パースでの撮影を振り返って、牧野は「楽しかったことはコアラに会えたことです。すっごくかわいかったです。抱っこしたときにちっちゃい手で私の