女優でモデルの百瀬夢奏（１５）が無期限の活動自粛となることが７日、分かった。百瀬をめぐっては、自身のＳＮＳで電子タバコのようなものが写り込んでいるなどとＳＮＳ上で拡散。「ＦＲＩＤＡＹ」では「『未成年喫煙＆飲酒』で無期限活動自粛」と題された報道がなされた。所属事務所の関係者が取材に応じ「ＳＮＳ上で拡散されております喫煙の写真につきまして、本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました