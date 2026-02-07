【モデルプレス＝2026/02/07】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が2月6日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】21歳KPOP美女「小顔際立つ」前髪ぱっつん姿◆ウォニョン、ぱっつん前髪を披露ウォニョンは、眉下で前髪を揃えたヘアスタイルを公開。これまでは額を出したスタイルや、長めの前髪を横に流したヘアが多かったが、今回は眉下でまっすぐに揃