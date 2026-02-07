俳優・竹内涼真が家族との仲睦まじいショットを公開し、話題を呼んでいる。竹内は７日、自身のインスタグラムを更新。「ｔｈａｎｋｙｏｕＭｏｍ」と記し、竹内ファミリーの姿を披露した。涼真は３きょうだいの長男で、モデルでアーティストの唯人が次男、妹もタレント・たけうちほのかとして活動中。投稿では、街角の店のベンチに弟・唯人と腰かけて談笑する様子や、妹・ほのかの元気いっぱいのショットなどをアップした