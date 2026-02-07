「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が７日、都内で写真集「ＢｌｏｏｍｉｎｇＭＡＲＩＡ２５」の発売記念イベントを開催した、今後の目標について語った。モー娘。は２０２７年に結成３０周年を迎える。牧野も節目に向けてサブリーダーとして奮闘しており「人数が変わっても見せ方がいろいろあると思う。８人でもカッコイイと思われるパフォーマンスをしたいと思っています」と表情を引き締めた。デビュー日の１月２８日に