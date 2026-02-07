２月７日の東京競馬は降雪の影響で８Ｒ以降が取りやめとなった。開催中の中止は、同じく雪の影響で３Ｒ以降が中止となった２０年３月２９日の中山競馬以来。８Ｒの本馬場入場前には、同レースに騎乗予定だった戸崎圭太騎手が発走委員に「（馬が）馬場に出てから判断してもらいたい」と進言。「返し馬で様子を見たら芝が滑っていたので、ジョッキーみんなの意見も聞いて発走委員の方に改めて伝えました。滑るのが一番怖いですか