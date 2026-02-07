巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が７日、１軍宮崎キャンプで初の実戦形式となるライブＢＰに登板。カウント１―１から行われ、打者６人に対して１安打１四球、１奪三振だった。この日の最速は１４８キロ。佐々木に四球を与えたが、宇都宮を見逃し三振。ドラ５小浜が放った投ゴロでは一塁への送球がそれたが、続く甲斐を遊ゴロ、荒巻を二ゴロに抑えた。石塚は中前打だった。