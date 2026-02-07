巨人の春季キャンプは７日、第２クール３日目を迎えた。スポーツ報知評論家の村田真一氏はシート打撃に初登板したドラフト１位左腕・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）をどう見たのか。＊＊＊＊＊＊さすがドラ１というべきかな。竹丸はすごく落ち着いて、ブルペンと同様にきれいな真っすぐを堂々と放っていたね。最速１４６キロで平均は１４４〜５くらい。三振も２つ取って２月上旬としては上々の出来やないかな。３月に