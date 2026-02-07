１０人組グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」が７日、都内で大ヒット公開中の映画「ＪＯ１ＤＥＲＳＨＯＷ２０２５‘ＷＨＥＲＥＶＥＲＷＥＡＲＥ’ＩＮＴＯＫＹＯＤＯＭＥ―ＬＩＶＥＦＩＬＭ」（先月３０日から公開、オ・ユンドン監督）公開記念舞台あいさつに出席した。昨年４月に行われた同グループ初の単独東京Ｄ公演が映画化。金城碧海（すかい）は「東京Ｄのスケール感を見に来られなかった方も臨場感味