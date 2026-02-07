伊野尾慧、松本穂香W主演ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～／ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）に、入山法子の出演が決定した。 AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流(伊野尾)と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆(松本)が繰り広げるズレきゅんラブコメディ「50分間の恋人」。話題沸騰中のこのドラマは“30回の弁当契約”を通して、昼休みの50分間を過ごすうちに少しずつ心を通わせてきた二人がライバル会社