ソフトバンクのジーター・ダウンズ内野手（27）が7日、宮崎春季キャンプに合流。牧原大成内野手（33）とのランチ特打では52スイングして4本の柵越えだった。「しっかり体が動きました。寒さもあるので徐々に慣れていきたい」と振り返った。3月に開幕するWBCは父の母国であるニカラグア代表としてプレーする。「とても貴重で光栄なこと」と力強く決意。メッツのマーク・ビエントスとは子供の頃に一緒にプレーした経験がある。「