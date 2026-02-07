関東地方では各地で雪が降っていて、東京23区ではあす昼にかけて3センチの雪が降ると予想されています。【写真を見る】関東各地でけさから雪神奈川・箱根町の仙石原で15cmの積雪観測東京23区でも3cmの降雪予想…積もる可能性も交通障害・路面凍結に警戒を記者「午後1時半です。東京・赤坂でも、細かい雪が降っています」強い冬型の気圧配置の影響で、関東地方でもけさから各地で雪が降っています。神奈川県箱根町の仙石原で