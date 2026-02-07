JR西日本によりますと、強い冬型の気圧配置の影響で降積雪が見込まれているため、あす(8日)の始発から終日、新見～上石見間で列車の運転を取りやめるということです。 【画像を見る】まもなく見納め？115系「食パン」の雄姿 この影響で、以下の特急「やくも」も運転を見合わせます。 特急「やくも」【岡山⇒出雲市方面】 ・やくも１号：岡山駅～出雲市駅間・やくも３号：岡山駅～出雲市駅間・やくも５号：岡