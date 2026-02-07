サクラメント・キングス vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年2月7日（土）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 111 - 114 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのサクラメント・キングス対ロサンゼルス・クリッパーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・キングスがリ&#12540