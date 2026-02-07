©水谷章人 スポーツ写真家の水谷章人氏による写真展『photographer 60 years「イマージュ・ド・スポール “夢”」』が、富士フイルムフォトサロン 東京 スペース3で3月6日（金）から開催される。 日本を代表するスポーツ写真家の水谷氏が、約60年にわたって歩んできた活動を紹介する写真展。 報道の立場からアスリートの躍動する瞬間を捉えてきた一方で、近年は記録から表現