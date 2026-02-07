ジェフユナイテッド千葉は２月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第１節で浦和レッズとフクダ電子アリーナで対戦した。17年ぶりにJ１に戻ってきた千葉。雪が降るなか行なわれたホームでの特別大会開幕戦は、立ち上がりから押し込まれる展開となる。すると開始早々に、背後に抜け出してきた松尾佑介をGK若原智哉がペナルティエリア内で倒してしまい、PKを献上。これを５分、松尾に決められて先制を許す。