２月６日、J１百年構想リーグがついに開幕。EASTの先陣を切って、昨季６位のFC町田ゼルビアが、同15位の横浜F・マリノスと敵地で対戦し、３−２で接戦を制した。得点者はエリキと相馬勇紀。古巣相手に鋭さを見せた前者は、８分と17分にネットを揺らし、北中米ワールドカップ出場を目指す後者は、45＋２分に直接FKを決めた。３−１で迎えた後半はマリノスの猛反撃に遭い、67分にジョルディ・クルークスに１点差に詰め寄るゴー