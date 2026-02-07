２月７日、J２・J３百年構想リーグの開幕戦で、福島ユナイテッド（J３）はヴァンフォーレ甲府（J２）と敵地で対戦している。今冬に福島に加入した三浦知良は、先発出場を果たした。プロ41年目の58歳は最前線に入り、横浜FC時代の2021年３月以来、1795日ぶりにJリーグのピッチに立った。ゴールも期待されたが、当初より時間限定の起用が決まっていたのか、シュートを放てないまま20分に樋口寛規と交代になった。『DAZN』の中