◇明治安田J1百年構想リーグ第1節浦和2―0千葉（2026年2月7日フクダ電子アリーナ）明治安田J1リーグは7日に各地で3試合が行われ、浦和はアウェーで17年ぶりにJ1復帰した千葉に2―0で勝利した。桐蔭横浜大から新加入のFW肥田野蓮治（22）が1―0の前半12分にプロ初ゴールを記録。FW松尾佑介の左サイド突破から生まれたゴール前のこぼれ球を左足で押し込んだ。特別指定選手として出場した25年11月30日の岡山戦で得点して鮮