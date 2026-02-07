◇明治安田J1百年構想リーグ第1節千葉0―2浦和（2026年2月7日フクダ電子アリーナ）「明治安田J1百年構想リーグ」は7日に各地で3試合が行われ、17年ぶりにJ1復帰した千葉はホームで浦和に0−2で敗れた。09年11月22日のFC東京戦（フクアリ）以来、5921日ぶりのJ1公式戦勝利はならなかった。前半4分、GK若原が浦和MF松尾を倒してしまい、PKを献上。ゴール左に決められ、先制を許した。同12分には、左サイドからの松尾のシュ