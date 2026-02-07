グローバルボーイズグループ・JO1が7日、都内で行われたライブ映像『JO1DER SHOW 2025 'WHEREVER WE ARE' IN TOKYO DOME LIVE FILM』公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】舞台あいさつでわちゃわちゃするJO1全国129館の劇場で中継された。佐藤景瑚は「大田区のイオンシネマの皆さん、こんにちは！」と地域密着すぎるあいさつ。川尻蓮は「T・ジョイ博多のB-11でお楽しみのあなた、今日のラッキーカラーは深緑です」と佐藤