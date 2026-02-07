◇紅白戦紅組―白組（2026年2月7日エナジックスタジアム名護）日本ハムの西川遥輝外野手が、アクシデントに見舞われた。白組の「7番・中堅」で先発出場。2回1死走者なしでむかえた一打席目。紅組2番手・松本遼の初球が右膝に直撃。その場に倒れ込み、球場からは悲鳴が上がった。担架が用意されたが、西川は立ち上がり自力で出塁した。次の打席では指名打者として打席に立ち、大きな右飛を放った。