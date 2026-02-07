2月6日、アイドルグループ・なにわ男子の道枝駿佑が『PERCE NEIGE vol.1』の表紙を務め、そのビジュアルが解禁。その表紙を飾る道枝の近影が話題となっている。今回道枝が表紙を務めるのは、2月14日に発売される『PERCE NEIGE（ペルスネージュ）』 の第1号創刊号だ。表紙とともに、巻頭特集12ページが組まれている。2026年3月20日に公開予定の映画『君が最後に遺した歌』の主演を務める道枝の完全独占グラビアとインタビューが