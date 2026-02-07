2月8日に投開票を迎える総選挙。自民党と日本維新の会の与党が大勝し、対抗する中道改革連合は厳しい戦いとなると報じられている。1月19日、高市早苗首相はこの解散の理由を「自身の信を国民に問う」と力強く語っていた。だが、選挙後に取り組んでいくとした肝心の「国論を二分するような大胆な政策」などについては、明かすことはなかった。高市自民の大勝後、日本には何が待ち構えているのだろうか。「圧勝するなんてことが